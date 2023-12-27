На 22-й минуте матча Андерлехт – Генк в ворота хозяев при счёте 0:0 был назначен пенальти за игру Томаса Дилейни рукой в своей штрафной. Капитан Генка Брайан Хейнен не смог переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки, но первым на добивании подоспел форвард Сор. Тем не менее, видеоарбитр подсказал главному рефери о том, что игроки Генка вбежали в штрафную площадь до того, как Хейнен нанёс удар по мячу. Правила гласят, что в этом случае арбитр обязан назначить свободный удар в пользу Андерлехта.

Сидорчук и Ко создали сенсацию – Вестерло шокировал экс-соперника Шахтера в ЛЧ, у украинца высокая оценка

Рефери Натан Вербумен так и поступил. Однако видеоарбитр Ян Ботерберг ошибся – он не увидел, что вместе с вбегающими до удара в штрафную площадь игроками Генка в неё также вбежали игроки Андерлехта. В этом случае главный судья должен был позволить Генку перебить пенальти.

Как информирует Sporza, судейский департамент намерен выяснить, почему VAR не подсказал главному арбитру о том, что футболисты Андерлехта также вбежали в штрафную площадь до удара Хейнена. Они хотят знать: VAR неверно проанализировал ситуацию или не был осведомлен о правилах. Если Ян Ботерберг не увидел игроков Андерлехта, то это человеческая ошибка – в этом случае матч не будет переигран. В противном случае должна состояться переигровка.

Матч Андерлехт – Генк завершился со счётом 2:1.