Вестерло, за который выступает Сергей Сидорчук, провел очередной хороший матч в чемпионате Бельгии.

Лига Жупиле, 19 тур

Антверпен – Вестерло – 2:2

Голы: Муйя, 45, Алдервейрелд, 84 – Стассин, 70, 76

Вестерло проводит лучший период в сезоне. После двух побед подряд "желто-синие" смогли зацепиться за очки на поле претендента на чемпионство. Игравший с Шахтером в группе ЛЧ Антверпен открыл счет, но в дальнейшем ситуация сложилась так, что Алдервейрелду пришлось спасать команду от поражения.

Грязный гол из-под Забарного не помешал Борнмуту переиграть Ноттингем, Лутон шокировал Ньюкасл, Бернли одолел Фулхэм.

Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл без замен. Согласно статистическому порталу SofaScore, украинский легионер стал одним из лучших в составе гостей. Оценка Сидорчука – 7,2. Выше только у автора дубля.

Благодаря этой победе Вестерло набрал 18 очков и покинул зону вылета. Потеряв очки с аутсайдером, Антверпен упустил возможность приблизиться к призовой тройке.