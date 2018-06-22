Пике Гризманну: Ты достигнешь большого успеха в будущем сезоне

Защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике прокомментировал решение Антуана Гризманн остаться в Атлетико

Накануне нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн объявил о том, что он останется в мадридском клубе.

"Еще одна возможность увидеть жизнь футболиста и его сомнения перед тем, как он примет важное решение в своей карьере.

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Ты решил остаться в Атлетико, и я надеюсь, что ты достигнешь большего успеха в будущем сезоне", – адресовал слова Пике Гризманну в твиттере.

Напомним, долгое время в СМИ появлялась информация, что Гризманн готовится к переходу в Барселону.