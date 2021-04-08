Ночью 7 апреля в помещении футбольной академии Руха произошел пожар, сообщает Varta1.

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Возгорание произошло в ивент-холле – сгорело около 300 квадратных метров крыши. По предварительной информации пожар начался из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.

Напомним, строительство спортивного комплекса в Винниках началось в октябре 2018 года и продолжается до сих пор. Рух после 19-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в своем активе 13 очков.

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