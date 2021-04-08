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Вночі 7 квітня у приміщенні футбольної академії Руха сталась пожежа, повідомляє Varta1.

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Загоряння сталось в івент-холі – згоріло близько 300 квадратних метрів даху. За попередньою інформацією пожежа почалася через коротке замикання. Постраждалих немає.

Нагадаємо, будівництво спортивного комплексу у Винниках розпочалось у жовтні 2018 року і триває дотепер. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи у своєму активі 13 очок.

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