В академії Руха сталась масштабна пожежа
11:13 - Читать на русском
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Вночі 7 квітня у приміщенні футбольної академії Руха сталась пожежа, повідомляє Varta1.
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Загоряння сталось в івент-холі – згоріло близько 300 квадратних метрів даху. За попередньою інформацією пожежа почалася через коротке замикання. Постраждалих немає.
Нагадаємо, будівництво спортивного комплексу у Винниках розпочалось у жовтні 2018 року і триває дотепер. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи у своєму активі 13 очок.
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