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Уверенный дебют обновленных Карпат в видеообзоре матча против Львова U-21

16:58 - Читати українською
Уверенный дебют обновленных Карпат в видеообзоре матча против Львова U-21
Карпаты – Львов

Карпаты начали свой путь восстановления победой над дублем Львова (5:2). Смотрите видео голов.

Карпаты упустили несколько хороших моментов в первом тайме, но на 38 минуте все же вышли вперед благодаря удачной игре Гудзинского на добивании.

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Вторая половина получилась значительно оживленнее, и команды подарили аж шесть точных ударов. 5:2 – обновленный состав "зелено-белых" во главе с Романом Гнативым начинает с яркой победы.

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