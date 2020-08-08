Уверенный дебют обновленных Карпат в видеообзоре матча против Львова U-21

Карпаты упустили несколько хороших моментов в первом тайме, но на 38 минуте все же вышли вперед благодаря удачной игре Гудзинского на добивании.

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Вторая половина получилась значительно оживленнее, и команды подарили аж шесть точных ударов. 5:2 – обновленный состав "зелено-белых" во главе с Романом Гнативым начинает с яркой победы.