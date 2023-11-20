"Уверен, что справимся": лидер Шахтера дал серьезное обещание на решающую дуэль с Италией
16:56 - Читати українською
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча за выход на Евро-2024 против Италии.
"Ждем важную игру и вашу поддержку. Чувствую ответственность перед болельщиками, Украиной и нашими воинами.
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Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Уверен, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!" – написал Конопля на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, матч Украина – Италия состоится сегодня, 20 ноября, на Бай-арене в Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
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