Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча за выход на Евро-2024 против Италии.

"Ждем важную игру и вашу поддержку. Чувствую ответственность перед болельщиками, Украиной и нашими воинами.

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Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Уверен, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!" – написал Конопля на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, матч Украина – Италия состоится сегодня, 20 ноября, на Бай-арене в Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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