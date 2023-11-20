Захисник збірної України Юхим Конопля поділився очікуваннями від матчу за вихід на Євро-2024 проти Італії.

"Чекаємо на важливу гру та вашу підтримку. Відчуваю відповідальність перед вболівальниками, Україною та нашими воїнами.

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Будемо робити все можливе та неможливе заради перемоги та незабутніх емоцій. Впевнений, що впораємося з обома завданнями. Слава Україні!" - написав Конопля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться сьогодні, 20 листопада, на Бай-арені у Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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