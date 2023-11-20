Стала известна заявка сборной Украины на матч 10 тура квалификации Евро-2024 против Италии, который состоится сегодня, 20 ноября, в Леверкузене.

В распоряжении Сергея Реброва перед последним поединком отбора было 26 футболистов. В заявку на матч Украина – Италия попали 23. Главный тренер "сине-желтых" исключил из списка трех игроков. Это Максим Таловеров, Александр Караваев і Єгор Назарина, информирует официальный Telegram УАФ.

Украина – Италия: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Заявка сборной Украины на матч с Италией:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Сикан, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Александр Тымчик, 20. Александр Зубков, 21. Владислав Дубинчак, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Матч Украина – Италия стартует 20 ноября в 21:45 по киевскому времени. Чтобы занять второе место группы С и напрямую выйти на чемпионат Европы, команде Сергея Реброва нужна только победа. Ничья или поражение подарят путевку Италии, а Украина будет играть в плей-офф Лиги наций.

Украина – Италия: анонс матча отбора Евро-2024