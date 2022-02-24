На Росії є люди, які не підтримують війну з Україною, але бояться заявити про це відверто.

Уткін та Смолов проти війни з Україною

Зрештою, більшість футбольних людей взагалі вирішили промовчати. Лише одиниці обережно висловлюють протест.

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Зокрема, відомий коментатор Васілій Уткін у своїх соцмережах опублікував низку дописів про "найгірший день у житті", "братовбивство", "страх, біль і сором". Нападник збірної Росії Федір Смолов проти війни.

Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України та спроби прорвати державний кордон. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.

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