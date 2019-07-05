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"Успехов, Мистер", – Шевченко поздравил Лэмпарда с назначением на пост главного тренера Челси

17:10 34 Читати українською
"Успехов, Мистер", – Шевченко поздравил Лэмпарда с назначением на пост главного тренера Челси
Андрей Шевченко и Фрэнк Лэмпард / соцсети

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил Фрэнка Лэмпарда с возвращением в Челси в качестве главного тренера.

Андрей Шевченко в своем Instagram поздравил Фрэнка Лэмпарда с назначением на пост главного тренера Челси.

"Я знаю, где должен играть Канте", – Лэмпард потролил Сарри за нелогичное использование француза

"Успехов, Мистер! И я рад снова видеть тебя в Челси", – подписал фотографию наставник сборной Украины.

Шевченко и Лэмпард играли в одной команде с 2006 по 2008 годы, после чего украинец на правах аренды вернулся в Милан. Лэмпард в статусе игрока защищал цвета Челси с 2001 по 2014 годы.

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Теги
Англия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси Челси
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