Лэмпард официально возглавил Челси

Легенда Челси Фрэнк Лэмпард вернулся в родной клуб в статусе главного тренера.

Челси назначил Фрэнка Лэмпарда главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт между лондонским клубом и 41-летним специалистом рассчитан на 3 года. О других деталях сделки пока не сообщается.

Последним местом работы Лэмпса был Дерби Каунти, с которым он занял 6-ю строчку Чемпионшипа, однако не смог пробиться в элитный дивизион, уступив в матче плей-офф Астон Вилле.

Предыдущим наставником Челси был Маурицио Сарри, который покинул клуб и трудоустроился в Ювентусе. По итогам прошлого сезона АПЛ "синие" завоевали бронзовые медали турнира, а также стали обладатедем Кубка УЕФА.

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