Сборная Португалии объявила заявку на ЧМ-2022 – последний шанс Роналду на мировую корону
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с игроками, которые отправятся защищать честь своей страны на Мундиаль в Катаре.
"Селесао" озвучили список из 26 игроков, которые отправятся на ЧМ-2022 в Катаре, который начнется уже 20 ноября, сообщает официальный сайт Португальской футбольной федерации.
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Голкиперы: Диогу Коста, Са, Патрисиу.
Защитники: Далот, Канселу, Данилу Перейра, Пепе, Диаш, Геррейро, Антониу Силва, Нуну Мендеш.
Полузащитники: Палинья, Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Мариу, Матеус Нуньеш, Отавиу, Витинья, Вильям Карвалью.
Нападающие: Роналду, Андре Силва, Гонсалу Рамуш, Фелиш, Леау, Рикарду Орту.
Добавим, что Португалия перед началом ЧМ-2022 сыграет товарищеский матч с Нигерией 17 ноября. Роналду и Ко попали в группу с Уругваем, Южной Кореей и Ганой, а первая игра на Мундиале состоится 24 ноября.
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