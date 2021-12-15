В середине ноября со сборной Уругвая простился легендарный Оскар Вашингтон Табарес, возглавлявший команду 15 лет.

Табарес официально уволен из сборной Уругвая после 15 лет сотрудничества

Новым главным тренером "Ла Селесте" стал Диего Лопес, сообщает пресс-служба тамошней футбольной федерации. Главной задачей специалиста станет попадание на ЧМ-2022. После 14 туров Уругвай занимает лишь седьмое место в латиноамериканском отборе. Правда, отставание от зоны плей-офф только один пункт.

Добавим, что Диего Алонсо всю свою тренерскую карьеру провел только в Северной и Южной Америке. В частности, именно этот специалист стал первым главным тренером в истории Интера Майами, которым руководит Дэвид Бекхэм.

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