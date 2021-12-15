В середині листопада зі збірною Уругваю попрощався легендарний Оскар Вашингтон Табарес, який очолював команду 15 років.

Табарес офіційно звільнений зі збірної Уругваю після 15 років співпраці

Новим головним тренером "Ла селесте" став Дієго Лопес, повідомляє прес-служба тамтешньої футбольної федерації. Головним завданням фахівця стане потрапляння на ЧС-2022. Після 14-ти турів Уругвай посідає лише сьоме місце в латиноамериканському відборі. Щоправда, відставання від зони плей-офф лише один пункт.

Додамо, що Дієго Алонсо усю свою тренерську кар'єру провів виключно у Північній та Південній Америці. Зокрема, саме цей фахівець став першим головним тренером в історії Інтера Маями, яким керує Девід Бекхем.

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