Слабые выступления в отборе на ЧМ-2022 вынудили руководство уругвайского футбола пойти на радикальный шаг.

Оскар Вашингтон Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая, сообщает пресс-служба местной футбольной ассоциации.

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Тренер-ветеран возглавлял "чарруас" с 2006 года. Среди главных достижений 74-летнего Маэстро – полуфинал чемпионата мира 2010 и победа на Копа Америка-2011. Впрочем, уругвайцы откровенно проваливали текущий отбор на ЧМ. Команда проиграла 4 матча подряд, упав на седьмую строчку таблицы.

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