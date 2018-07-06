Уругвай – Франция – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 одолела сборную Уругвая. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Французам удалось забить по мячу в каждом из таймов. В конце первой половины игры голом отметился Рафаэль Варан, а после перерыва удалось забить Антуану Гризманну. Правда, изрядно ему помог в этом кипер уругвайцев Фернандо Муслера.

ЧМ-2018: Франция одолела Уругвай и вышла в полуфинал – слезы во время матча как символ всего

На 40-й минуте Рафаэль Варан забил головой после подачи Гризманна со штрафного.

Гол Варана:

На 61-й минуте счет удвоил Антуан Гризманн после ужасной ошибки Муслеры. Гол Гризманна: Обзор матча:

Уругвай – Франция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018