toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - ФРАНЦИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Новости ЧМ 2018

Уругвай – Франция – 0:2 – видео голов и обзор матча

19:08 3546 Читати українською
Уругвай – Франция – 0:2 – видео голов и обзор матча
Уругвай – Франция – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 одолела сборную Уругвая. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Французам удалось забить по мячу в каждом из таймов. В конце первой половины игры голом отметился Рафаэль Варан, а после перерыва удалось забить Антуану Гризманну. Правда, изрядно ему помог в этом кипер уругвайцев Фернандо Муслера.

ЧМ-2018: Франция одолела Уругвай и вышла в полуфинал – слезы во время матча как символ всего

На 40-й минуте Рафаэль Варан забил головой после подачи Гризманна со штрафного.

Гол Варана:

На 61-й минуте счет удвоил Антуан Гризманн после ужасной ошибки Муслеры.

Гол Гризманна:

Обзор матча:

Уругвай – Франция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Франция Франция ЧМ 2018 Уругвай - Франция Уругвай Уругвай Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
34
мин
Бразилия
21:00
Бельгия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук