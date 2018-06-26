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Уругвай – Россия: Суарес – лучший игрок матча

25 июня 19:25 77 Читати українською
Уругвай – Россия: Суарес – лучший игрок матча
Луис Суарес / Getty Images

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес признан лучшим игроком матча против России (3:0).

ФИФА в своем Твиттер объявила Луиса Суареса лучшим игроком матча Уругвай – Россия (3:0).

"Эль Пистолеро" открыл счет в матче ударом со штрафного на 13-й минуте встречи.

Уругвай занял 1 место в группе А, набрав максимум очков. Россияне вторые.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
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ЧМ 2018 Уругвай Уругвай Россия Россия Уругвай - Россия Луис Суарес Луис Суарес
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