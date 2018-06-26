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Уругвай – Росія: Суарес – найкращий гравець матчу

25 червня 19:25 672 Читать на русском
Уругвай – Росія: Суарес – найкращий гравець матчу
Луїс Суарес / Getty Images

Форвард збірної Уругваю Луїс Суарес визнаний найкращим гравцем матчу проти Росії (3:0).

ФІФА у своєму Твіттер оголосила Луїса Суареса найкращим гравцем матчу Уругвай – Росія (3:0).

"Ель Пістолеро" відкрив рахунок у матчі ударом зі штрафного на 13-й хвилині зустрічі.

Уругвай посів 1 сходинку в групі А, набравши максимум очок. Росіяни другі.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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Теги
ЧС 2018 Уругвай Уругвай Росія Росія Уругвай - Росія Луїс Суарес Луїс Суарес
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