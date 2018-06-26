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Уругвай – Россия – 3:0 – видео голов и обзор матча

25 июня 19:06 5604 Читати українською
Уругвай – Россия – 3:0 – видео голов и обзор матча
Уругвай – Россия – видео голов и обзор матча

Сборная Уругвая разгромила Россию в матче 3 тура группы А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Луис Суарес открыл счет в матче Уругвай – Россия фантастическим ударом со штрафного на 10-й минуте.

Гол Суареса

Диего Лаксальт на 23-й минуте удвоил счет в матче.

Гол Лаксальта

Эдинсон Кавани на 90+1 добивает россиян.

Гол Кавани

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
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