"Была жесткая борьба на тяжелом поле. Ингулец выиграл эту игру, потому что реализовал моменты, которые у него были. Наша команда же имела несколько голевых ситуаций, но не забила. После второго пропущенного мяча уровень игры был не очень высоким, пытались забить через длинные передачи, но результата это не принесло.

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Знаете, желание у моей команды было. Я не могу сказать, что футболисты не хотели выиграть этот матч. Просто мы – команда, которой надо забить. Когда мы создаем 4-5 моментов, нужно хотя бы один реализовывать. Мы пока не та команда, которая может создать 20 моментов. После выхода новых игроков во втором тайме игра улучшилась. Мы забили гол, создавали моменты, но нужно было их реализовывать в такой тяжелой игре.

Все знают, что в Украине сейчас очень тяжелая ситуация. И это нормально, что уровень футбола в это время не такой высокий, как тогда, когда я был игроком киевского Динамо. Но это нормально, нужно учитывать обстоятельства", – цитирует Огненовича официальный сайт Металлиста.

Напомним, после 17-ти туров харьковчане идут в турнирной таблице УПЛ тринадцатым, набрав 16 очков.

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