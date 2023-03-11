Ингулец на своем поле принимал Металлист в рамках 17 тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Встреча началась энергично. Уже на 6-й минуте матча Ингулец мог выйти вперед, но Клименко неудачно пробил по воротам. Хозяева пытались диктовать свои условия и держать игру под контролем. На 28-й минуте матча подопечные Ковальца вышли вперед. До перерыва счет не поменялся.

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Во втором тайме Металлист со стандарта отыгрался, но Ингулец продолжил наседать на ворота соперника. Под конец встречи хозяевам удалось одержать победу. На 77-й минуте дубль оформил Одарюк. Хозяева забивают своим соперникам уже семь матчей, что является рекордом клуба.

Ингулец под руководством Ковальца одержал вторую победу подряд. Это позволило команде подняться на 8-е место в турнирной таблице. Металлист занимает 13 строчку, имея в своем активе 16 очков.

Ингулец дожал Металлист и вырвался в середину таблицы – роскошный старт Ковальца с 6 очками.