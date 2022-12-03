Криштиану Роналду и Лионель Месси получили полярные оценки по итогам своих выступлений на групповой стадии чемпионата мира.

Криштиану Роналду с 6,37 балла оказался в сборной худших игроков по версии портала SofaScore. Учитывались только те, кто провел на поле более 60% игрового времени трех матчей.

Роналду оказался единственным европейцем и одним из двух футболистов антирейтинга, которые все же пробились в плей-офф (еще австралиец Мэтью Лекки). Худшими среди худших оказались голкипер катарцев Мешал Баршам и вингер канадцев Тейджон Бьюкенен – у обоих по 6,10 балла.

А вот Лионель Месси (7,93) попал в сборную лучших. Здесь выделяется хавбек португальцев Бруну Фернандеш с заоблачной оценкой 8,60. Нашлось место датчанину Кристенсену и камерунцу Кастеллетто, которые уже вылетели.

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