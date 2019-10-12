Урбонас: Сборная Украины должна служить примером для Литвы

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас поделился впечатлениями от квалификационного матча Евро-2020 против Украины.

"Сегодня стоит говорить о сборной Украины, ведь встреча с Португалией будет потом. Мы сделали выводы после игры в Вильнюсе. Также провели несколько изменений в составе, думаю, эти игроки сумели проявить себя.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Нам удавалось противостоять контролю над мячом сборной Украины и немного лишить соперника остроты. Сложно это признавать, но результат матча определила индивидуальное мастерство отдельных игроков Украины.

Сейчас Литва не настолько сильная команда, чтобы рассчитывать на преодоление квалификации и выход в финальную часть больших турниров. Чтобы добиться результата нужна совокупность многих факторов. Примером для нас может служить сборная Украины", – сказал Урбонас.

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