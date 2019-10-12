Урбонас: Збірна України повинна слугувати прикладом для Литви

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас поділився враженнями від кваліфікаційного матчу до Євро-2020 проти України.

"Сьогодні варто говорити про збірну України, адже зустріч з Португалією буде потім. Ми зробили висновки після гри у Вільнюсі. Також здійснили кілька змін у складі, думаю, ці гравці зуміли проявити себе.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Нам вдавалося протистояти контролю над м'ячем збірної України і дещо позбавити суперника гостроти. Важко це визнавати, але результат матчу визначила індивідуальна майстерність окремих гравців України.

Зараз Литва не настільки сильна команда, щоб розраховувати на подолання кваліфікації і вихід у фінальну частину великих турнірів. Щоб досягти результату потрібна сукупність багатьох факторів. Прикладом для нас може слугувати збірна України", – сказав Урбонас.

Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті Європи