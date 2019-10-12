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Урбонас: Збірна України повинна слугувати прикладом для Литви

00:23 314 Читать на русском
Урбонас: Збірна України повинна слугувати прикладом для Литви
Вальдас Урбонас / фото из соцсетей

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас поділився враженнями від кваліфікаційного матчу до Євро-2020 проти України.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Сьогодні варто говорити про збірну України, адже зустріч з Португалією буде потім. Ми зробили висновки після гри у Вільнюсі. Також здійснили кілька змін у складі, думаю, ці гравці зуміли проявити себе.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

Нам вдавалося протистояти контролю над м'ячем збірної України і дещо позбавити суперника гостроти. Важко це визнавати, але результат матчу визначила індивідуальна майстерність окремих гравців України.

Зараз Литва не настільки сильна команда, щоб розраховувати на подолання кваліфікації і вихід у фінальну частину великих турнірів. Щоб досягти результату потрібна сукупність багатьох факторів. Прикладом для нас може слугувати збірна України", – сказав Урбонас.

Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті Європи

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
11 жовтня
20616
Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Литва Литва Литва Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас
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