УПЛ выбрала лучших игрока и тренера в июле-августе
Стало известно, кому достались награды за лучшие выступления в чемпионате Украины в прошлом месяце.
Награда лучшему игроку УПЛ за июль-август 2023 года досталась защитнику Кривбасса Ивану Дибанго, сообщает официальный сайт лиги. Камерунец опередил в голосовании Юрия Климчука (Рух), Кирилла Фесюна (Колос) и Дмитрия Крыськива (Шахтер).
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А награда лучшему тренеру первенства досталась наставнику Черноморца Роману Григорчуку. Специалист опередил в голосовании Виталия Пономарёва (Рух), Юрия Вернидуба (Кривбасс) и Патрика ван Леувена (Шахтер).
Напомним, УПЛ возобновится 15 сентября матчем между Металлистом 1925 и Зарей.
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