УПЛ обрала найкращих гравця та тренера у липні-серпні
Стало відомо, кому дістались нагороди за найкращі виступи в чемпіонаті України минулого місяця.
Нагорода найкращому гравцю УПЛ за липень-серпень 2023 року дісталась захиснику Кривбаса Івану Дібанго, повідомляє офіційний сайт ліги. Камерунець випередив у голосуванні Юрія Климчука (Рух), Кирила Фесюна (Колос) та Дмитра Криськіва (Шахтар).
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А нагорода найкращому тренеру першості дісталась наставнику Чорноморця Роману Григорчуку. Фахівець випередив у голосуванні Віталія Пономарьова (Рух), Юрія Вернидуба (Кривбас) та Патріка ван Леувена (Шахтар).
Нагадаємо, УПЛ відновиться 15 вересня матчем між Металістом 1925 та Зорею.
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