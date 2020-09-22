УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура чемпионата – известно, когда сыграет Динамо с Зарей
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась со сроками проведения матчей очередного тура.
Пятый тур чемпионата Украины будет разбит на два дня, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
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5-й тур
3 октября (суббота)
Днепр-1 – Ворскла – 14:00
Рух – Львов – 17:00
Ингулец – Минай – 19:30
4 октября (воскресенье)
Олимпик – Александрия – 14:00
Десна – Шахтер – 17:00
Динамо – Заря – 17:00
Колос – Мариуполь – 19:30
Отметим, что по итогам трех туров в чемпионате Украины сенсационный лидер – Ворскла получила 9 очков из 9 возможных и возглавляет турнирную таблицу.
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