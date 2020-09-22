Пятый тур чемпионата Украины будет разбит на два дня, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

УПЛ определила лучшего тренера 3-го тура: его команда – сенсационный лидер чемпионата

5-й тур

3 октября (суббота)

Днепр-1 – Ворскла – 14:00

Рух – Львов – 17:00

Ингулец – Минай – 19:30

4 октября (воскресенье)

Олимпик – Александрия – 14:00

Десна – Шахтер – 17:00

Динамо – Заря – 17:00

Колос – Мариуполь – 19:30

Отметим, что по итогам трех туров в чемпионате Украины сенсационный лидер – Ворскла получила 9 очков из 9 возможных и возглавляет турнирную таблицу.

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