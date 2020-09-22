П'ятий тур чемпіонату України буде розбитий на два дні, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

УПЛ визначила найкращого тренера 3-го туру: його команда – сенсаційний лідер чемпіонату

5-й тур

3 жовтня (субота)

Дніпро-1 – Ворскла – 14:00

Рух – Львів – 17:00

Інгулець – Минай – 19:30

4 жовтня (неділя)

Олімпік – Олександрія – 14:00

Десна – Шахтар – 17:00

Динамо – Зоря – 17:00

Колос – Маріуполь – 19:30

Зазначимо, що за підсумками трьох турів у чемпіонаті України сенсаційний лідер – Ворскла здобула 9 очок з 9 можливих та очолює турнірну таблицю.

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