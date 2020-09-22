УПЛ затвердила дати і час початку матчів 5-го туру чемпіонату – відомо, коли зіграє Динамо зі Зорею
20:40 - Читать на русском
Дирекція української Прем’єр-ліги визначилась з термінами проведення матчів чергового туру.
П'ятий тур чемпіонату України буде розбитий на два дні, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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5-й тур
3 жовтня (субота)
Дніпро-1 – Ворскла – 14:00
Рух – Львів – 17:00
Інгулець – Минай – 19:30
4 жовтня (неділя)
Олімпік – Олександрія – 14:00
Десна – Шахтар – 17:00
Динамо – Зоря – 17:00
Колос – Маріуполь – 19:30
Зазначимо, що за підсумками трьох турів у чемпіонаті України сенсаційний лідер – Ворскла здобула 9 очок з 9 можливих та очолює турнірну таблицю.
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