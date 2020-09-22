УПЛ определила лучшего тренера 3-го тура: его команда – сенсационный лидер чемпионата
16:20 - Читати українською
Премьер-лига назвала имя лучшего тренера третьего тура украинского первенства.
завершено
Руслан Степанюк 24’
Давид Пуцлин 52’
24’ Руслан Степанюк
52’ Давид Пуцлин
В голосовании победил тренер Ворсклы Юрий Максимов, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Наставник полтавчан получил 4,8 балла из 5 возможных и уверенно стал лучшим тренером 3-го тура. Его команда одержала победу над Александрией со счетом 2:0.
К слову, сейчас подопечные Максимова безоговорочные лидеры чемпионата – в активе Ворсклы 9 очков из 9 возможных.
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