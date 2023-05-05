УПЛ утвердила даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 27-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 19 по 21 мая включительно, сообщает официальный сайт организации. Изюминками тура станут дуэль Александрии и Динамо, которые возглавляют бывшие партнеры по Динамо – Руслан Ротань и Александр Шовковский, а также харьковское дерби.
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19 мая (пятница)
СК Днепр-1 – Колос – 14 :00
Ворскла – Кривбасс – 15:00
Шахтер – Верес – 17:00
20 мая (суббота)
Черноморец – Минай – 13:00
Заря – Ингулец – 14:00
Александрия – Динамо – 15:00
21 мая (воскресенье)
Металлист 1925 – Металлист – 15:00
Рух – Львов – 17:00
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