Матчи 27-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 19 по 21 мая включительно, сообщает официальный сайт организации. Изюминками тура станут дуэль Александрии и Динамо, которые возглавляют бывшие партнеры по Динамо – Руслан Ротань и Александр Шовковский, а также харьковское дерби.

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19 мая (пятница)

СК Днепр-1 – Колос – 14 :00

Ворскла – Кривбасс – 15:00

Шахтер – Верес – 17:00

20 мая (суббота)

Черноморец – Минай – 13:00

Заря – Ингулец – 14:00

Александрия – Динамо – 15:00

21 мая (воскресенье)

Металлист 1925 – Металлист – 15:00

Рух – Львов – 17:00

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