Матчі 27-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 19 по 21 травня включно, повідомляє офіційний сайт організації. Родзинками туру стануть дуель Олександрії та Динамо, які очолюють колишні партнери по Динамо – Руслан Ротань і Олександр Шовковський, а також харківське дербі.

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19 травня (п’ятниця)

СК Дніпро-1 – Колос – 14 :00

Ворскла – Кривбас – 15:00

Шахтар – Верес – 17:00

20 травня (субота)

Чорноморець – Минай – 13:00

Зоря – Інгулець – 14:00

Олександрія – Динамо – 15:00

21 травня (неділя)

Металіст 1925 – Металіст – 15:00

Рух – Львів – 17:00

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