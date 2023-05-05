УПЛ затвердила дати й час початку матчів 27-го туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 27-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 19 по 21 травня включно, повідомляє офіційний сайт організації. Родзинками туру стануть дуель Олександрії та Динамо, які очолюють колишні партнери по Динамо – Руслан Ротань і Олександр Шовковський, а також харківське дербі.
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19 травня (п’ятниця)
СК Дніпро-1 – Колос – 14 :00
Ворскла – Кривбас – 15:00
Шахтар – Верес – 17:00
20 травня (субота)
Чорноморець – Минай – 13:00
Зоря – Інгулець – 14:00
Олександрія – Динамо – 15:00
21 травня (неділя)
Металіст 1925 – Металіст – 15:00
Рух – Львів – 17:00
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