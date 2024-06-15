Состав участников Второй лиги может пополниться еще двумя клубами, сообщает Sportarena.

Карпаты потеряли команду во Второй лиге – известна судьба дубля "львов"

По информации источника, ФК Ужгород и одесский Титан обжаловали решение Комитета аттестации клубов УАФ не выдавать им аттестат на участие в сезоне Второй лиги 2024/25. Апелляции на данный момент находятся в стадии рассмотрения.

Напомним, ранее ПФЛ официально огласила список из 23-х команд, которые будут выступать в третьем по силе дивизионе и будут разбиты на две группы по региональному принципу. В Группу А вошли Ольховцы, Верес-Изотоп-2, Куликов, Нива Винница, Полесье-2, Пробий, Скала 1911, Ревера 1908, Реал Фарма, Рух-2 и Нива-2 (Тернополь). Группу Б составили Ворскла-2, Горняк-Спорт, Колос-2, Кремень, Левый берег-2, Локомотив, Металлист 1925-2, Александрия-2, Тростянец, Чайка, Чернигов и Металлург. Базовый день начала соревнований – 5 августа.

К слову, в сезоне 2023/24 во Второй лиге стартовали 15 команд, однако к финишу пришли только 13 коллективов (ВАСТ и МФК Металлург-2 снялись с турнира).

Вторая лига претерпит существенные изменения – ПФЛ определилась с новым форматом на сезон 2024/25