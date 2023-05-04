Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory проанализировал данные Wyscout за последний год и определил лучших дриблеров мира в соответствии с индексом, объединяющим частоту и процент успешных обводок. В рейтинг были включены только те игроки, которым еще не исполнилось 23 года и которые сыграли не менее 1500 минут в национальных лигах.

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Первые две строчки заняли бразильцы – Винисиус Жуниор из мадридского Реала и Анжело Габриэль из Сантоса. Замыкает тройку полузащитник Баварии Джамал Мусиала.

Приятно, что в топ-50 нашлось место и представителю Украины. 20-летний вингер Черноморца Максим Брагару занял 41-ю ступень. Интересно, что не попал в рейтинг легионер Челси Михаил Мудрик, которого считают одним из самых техничных украинских футболистов.

Топ-10 дриблеров мира до 23 лет выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор (Реал)

2. Анжело Габриэль (Сантос)

3. Джамал Мусиала (Бавария)

4. Мохаммед Кудус (Аякс)

5. Родриго (Реал)

6. Луис Энрике (Бетис)

7. Хвича Кварацхелия (Наполи)

8. Факундо Буонанотте (Брайтон)

9. Нико Уильямс (Атлетик)

10. Фил Фоден (Манчестер Сити)

Напомним, в текущем сезоне Брагару провел за Черноморец 24 матча, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает украинца в 400 тысяч евро.

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