За звание игрок сентября поборются Виктор Цыганков, Денис Гармаш (оба – Динамо), Лассина Траоре (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла) и Владислав Кочергин (Зоря), сообщает сайт УПЛ.

Динамо назвало лучшего игрока месяца

В голосовании за топ-наставника участвуют Мирча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзерби (Шахтер), Юрий Максимов (Ворскла), Юрий Гура (Александрия), а также Виктор Скрипник (Зоря). Отдать голос за лучшего футболиста можно здесь, за тренера – здесь.

Напомним, Динамо после 10-ти туров возглавляет турнирную таблицу украинского первенства, опережая Шахтер на три очка, а Ворсклу – на пять.

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