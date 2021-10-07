Роберто Де Дзербі та Мірча Луческу / Факти

За звання гравець вересня поборються Віктор Циганков, Денис Гармаш (обоє – Динамо), Лассіна Траоре (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла) та Владислав Кочергін (Зоря), повідомляє сайт УПЛ.

Динамо назвало найкращого гравця місяця

У голосуванні за топ-наставника беруть участь Мірча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзербі (Шахтар), Юрій Максимов (Ворскла), Юрій Гура (Олександрія), а також Віктор Скрипник (Зоря). Віддати голос за найкращого футболіста можна тут, за тренера – тут.

Нагадаємо, Динамо після 10-ти турів очолює турнірну таблицю української першості, випереджаючи Шахтар на три очки, а Ворсклу – на п'ять.

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