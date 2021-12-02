"Лучше и быть не могло, потому что, пожалуй, более низкого уровня среди потенциальных соперников никого не было. Но давайте не будем спешить и рано радоваться. Шотландия сейчас – непростой соперник. Играть в Шотландии непросто, фанаты там сумасшедшие. Все футболисты сборной Шотландии играют в чемпионате Англии – это не просто так.

Шацких: Не надо кричать, как сборной Украины повезло с Шотландией

Шансы на победу в матче Шотландия – Украина 50 на 50. Победитель пары Уэльс – Австрия будет легче Шотландии. Но давайте пока говорить о шотландцах. Вторую игру пока отложим. С шотландцами в Украине играть в Глазго. Там будут безумные зрители. И еще раз повторяю, что Шотландия – хорошая команда. Фартовый стадион для сборной Украины, потому что там обыграли на Евро шведов? Конечно, фартовый. Сборной Украины с Андреем Шевченко там повезло. Пусть и снова повезет.

Но вопрос в том, подойдут ли наши футболисты в хорошем тонусе. Зинченко, Малиновский и Яремчук должны быть в хорошей форме. Также Ярмоленко, если он будет играть за Вест Хэм. А футболистам из чемпионата Украины тяжело будет, потому что матч с шотландцами будет в марте. Есть еще время до поединка. Много времени пройдет. Но будем ждать этого матча и будем поддерживать сборную Украины", – заявил Сабо в комментарии Meta-ratings.

Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ