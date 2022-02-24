Все больше украинских футболистов выражают свое отношение к агрессии со стороны России.

Форвард Адеринсола Эсеола не остался в стороне от событий, которые сейчас разворачиваются вокруг нашего государства. После признания Россией самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" экс-нападающий Ворсклы бурно отреагировал на действия Владимира Путина.

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"Больное, неадекватное существо! Володя! Угомонись!" – написал футболист на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив коллаж Путина с Гитлером.

Напомним, после непродолжительного выступления за Ворсклу Адеринсола пытался трудоустроиться в Актобе, однако не смог договориться с казахами о финансовых условиях контракта.

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