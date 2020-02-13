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УПЛ оголосила дати і час початку матчів 21 і 22 турів

22:18 384 Читать на русском
УПЛ оголосила дати і час початку матчів 21 і 22 турів
ФК Зоря / фото: УПЛ

Поєдинки 21 і 22 турів серед команд УПЛ відбудуться на початку березня.

Розклад поєдинків був опублікований на офіційному сайті УПЛ.

Шахтар обіграв Волинь, Маріуполь забив 9 голів латвійцям: спаринги клубів УПЛ

21-й тур

Вівторок, 3 березня

Динамо – Колос – 19:30

Середа, 4 березня

Маріуполь – Ворскла – 14:00

Зоря – Львів – 17:00

Олімпік – Десна – 17:00

Карпати – Олександрія – 19.00

Шахтар – СК Дніпро-1 – 19.00

22-й тур

Субота, 7 березня

Ворскла – Олімпік – 14:00

Десна – Зоря – 14:00

Олександрія – Динамо – 17:00

Неділя, 8 березня

Львів – Карпати – 14:00

СК Дніпро-1 – Маріуполь – 17:00

Колос – Шахтар – 17:00

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