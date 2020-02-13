УПЛ оголосила дати і час початку матчів 21 і 22 турів

Поєдинки 21 і 22 турів серед команд УПЛ відбудуться на початку березня.
Розклад поєдинків був опублікований на офіційному сайті УПЛ.
Шахтар обіграв Волинь, Маріуполь забив 9 голів латвійцям: спаринги клубів УПЛ
21-й тур
Вівторок, 3 березня
Динамо – Колос – 19:30
Середа, 4 березня
Маріуполь – Ворскла – 14:00
Зоря – Львів – 17:00
Олімпік – Десна – 17:00
Карпати – Олександрія – 19.00
Шахтар – СК Дніпро-1 – 19.00
22-й тур
Субота, 7 березня
Ворскла – Олімпік – 14:00
Десна – Зоря – 14:00
Олександрія – Динамо – 17:00
Неділя, 8 березня
Львів – Карпати – 14:00
СК Дніпро-1 – Маріуполь – 17:00
Колос – Шахтар – 17:00
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