"Когда мне было 20 лет и я только начал играть за сборную, мы противостояли Украине. Не могу вспомнить, где это было, какой стадион. Так вот, мне было только 20 лет и я концентрировался исключительно на своей игре.

Коноплянка получил травму в матче против Руха

Первые 60 минут матча я не мог отобрать у него мяч, даже прикоснуться к нему. Он был будто Роналду, настолько сильным. Когда я познакомился с Александром Зинченко в Сити, он сказал, что из Украины. Я ему не поверил. Рассказал ему, что однажды играл с Коноплянкой, и это был настоящий ужас. Алекс смеялся.

С удовольствием передаю Коноплянке привет. Как ты? Когда-то ты был так близко, чтобы завершить мою карьеру в сборной Англии. Но должен снять перед тобой шляпу, Коноплянка – все-таки очень хороший футболист", – сказал Кайл в коментарии YouTube-каналу Влады Седан.

Отметим, Уокер выступает за Манчестер Сити с 2017 года. За его плечами также 49 поединков в футболке сборной Англии.

"У Динамо отримав п'ять "Волг": Лобановський, дзвінок Суркіса, під дулом автомата – інтерв'ю з володарем Золотого м'яча