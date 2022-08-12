"Быстрый гол? Мы были готовы к такому. Ожидали новой тактики от соперника, но надеялись, что сможем быстро понять, как им противостоять. В первом тайме мы не создали ни одного момента для того, чтобы сравнять счет. Думали, что лучше начнем второй тайм. Во время перерыва обсуждали наши ошибки, но не полностью смогли их исправить.

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Травма Романа Вантуха повлияла на ход игры? Это, конечно, не помогло. Но такое бывает всегда, и мы должны реагировать на это очень быстро. У нас есть футболисты, которые тоже играют на этой позиции. Хотели снова войти быстро в игру, но, к сожалению, не удалось.

Команда много не играла в официальных матчах? Конечно, этого нам и не хватило. Такой длительный период без игровой практики сказывается. Это урок для всех наших игроков, особенно молодого поколения. Сегодняшняя игра нас многому научит", – цитирует ван Леувена сайт Зари .