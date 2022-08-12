"Швидкий гол? Ми були готові до такого. Очікували нової тактики від суперника, але сподівалися, що зможемо швидко зрозуміти, як їм протистояти. У першому таймі ми не створили жодного моменту для того, щоб зрівняти рахунок. Думали, що краще розпочнемо другий тайм. Під час перерви обговорювали наші помилки, але не повністю змогли їх виправити.

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Травма Романа Вантуха вплинула на хід гри? Це, звичайно, не допомогло. Але таке буває завжди і ми повинні реагувати на це дуже швидко. У нас є футболісти, які також грають на цій позиції. Хотіли знову увійти швидко в гру, але, на жаль, не вдалося.

Команда багато не грала в офіційних матчах? Звичайно, цього нам і не вистачило. Такий тривалий період без ігрової практики дається взнаки. Це урок для усіх наших гравців, особливо для молодого покоління. Сьогоднішня гра нас багато чому навчить", – цитує ван Леувена сайт Зорі.

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