Заря разгромно уступила Университате в ответном матче 3 раунда квалификации ЛК. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Первый поединок завершился минимальной победой подопечных Патрика ван Леувена, так что ничего не предвещало беды. Но луганчане провалили старт обоих таймов.

Заря вылетела из еврокубков, потерпев разгромное поражение от Университати

Впервые Заря вынимала мяч из ворот на 5-й минуте, когда Силва легко выиграл борьбу при подаче с углового. Далее украинцы пропустили сразу после перерыва: Байарам и Банку воспользовались ошибками в защите.

0:3 – Заря стала второй украинской командой после Ворсклы, вылетевшей из еврокубков.