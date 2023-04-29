В субботу в 30-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германияа, Бундеслига, 30-й тур

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Нкунку, 29

Кельн – Фрайбург – 0:1

Гол: Доан, 54

Айнтрахт – Аугсбург – 1:1

Голы: Реджбецай, 25 (аг.) – Демирович, 58

Штутгарт – Боруссия М – 2:1

Голы: Гирасси, 22, Кулибали, 83 (п.) – Вайгль, 77 (п.)

Удаление: Итакура, 81 (Боруссия М, красная карточка)

Унион Берлин – Байер – 0:0

Шальке – Вердер – начало матча в 19:30

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РБ Лейпциг на своем поле одолел Хоффенхайм. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Нкунку в середине первого тайма. Силва после перерыва мог делать счет более убедительным, но попал в перекладину. Как следствие, "быки" идут пятыми и продолжают погоню за зоной Лиги чемпионов, от которой сейчас отстают на 2 очка.

Фрайбург, которого пытается догнать РБ Лейпциг, обыграл Кельн. Подопечным Кристиана Штрайха хватило одного мяча, чтобы добыть очередные три балла и не вылететь из борьбы за Салатницу.

Айнтрахт на своем поле неожиданно потерял очки с Аугсбургом, расписав боевую ничью. Гости забили дважды: в первом тайме в свои ворота, а после перерыва – в чужие. "Орлы" существенно ухудшили свои шансы зацепиться за еврокубки, отставая от места в Лиге конференций уже на 5 очков.

Боруссия М без своего лидера (Маркуса Тюрама, который выбыл до конца сезона из-за травмы паха) уступила Штутгарту. "Швабы" вышли вперед в середине первого тайма, а после переве пропустили с пенальти. За 10 минут до завершения основного времени "жеребцы" остались в меньшинстве, чем воспользовался соперники и, реализовав одиннадцатиметровый, получили столь необходимые три очка. Это позволило им покинуть зону вылета.

В еще одном матче Унион расписал безголевую ничью с Байером и отпустил Баварию в отрыв. Расстояние от лидера – Боруссии Д – теперь составляет 5 баллов.

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