У суботу у 30-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 30-й тур

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Нкунку, 29

Кельн – Фрайбург – 0:1

Гол: Доан, 54

Айнтрахт – Аугсбург – 1:1

Голи: Реджбецай, 25 (аг.) – Деміровіч, 58

Уніон Берлін – Байєр – 0:0

Штутгарт – Борусія М – 2:1

Голи: Гірассі, 22, Кулібалі, 83 (п.) – Вайгль, 77 (п.)

Вилучення: Ітакура, 81 (Борусія М, Червона картка)

Шальке – Вердер – 2:1

Голи: ван ден Берг, 81, Дрекслер, 90+2 – Дукш, 18

Борусія сенсаційно втратила очки – Дортмунд знову облажався, Баварія може поховати чемпіонську інтригу

РБ Лейпциг на своєму полі здолав Хоффенхайм. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Нкунку в середині першого тайму. Сілва по перерві міг робити рахунок переконливішим, але влучив у поперечину. Як наслідок, "бики" йдуть п'ятими і продовжують гонитву за зоною Ліги чемпіонів, від якої наразі відстають на 2 очки.

Фрайбург, якого намагається наздогнати РБ Лейпциг, обіграв Кельн. Підопічним Крістіана Штрайха вистачило одного м'яча, аби здобути чергові три бали і не вилетіти з боротьби за Салатницю.

Айнтрахт на своєму полі несподівано втратив очки з Аугсбургом, розписавши бойову нічию. Гості забили двічі: упершому таймі у своїй ворота, а по перерві – у чужі. "Орли" суттєво погіршили свої шанси зачепитись за єврокубки, відстаючи від місця у Лізі конференцій вже на 5 очок.

Борусія М без свого лідера (Маркуса Тюрама, який вибув до кінця сезону черз травму паха) поступилась Штутгарту. "Шваби" вийшли вперед в середині першого тайму, а по переві пропустили з пенальті. За 10 хвилин до завершення основного часу "жеребці" залишились у меншості, чим скористався суперники і, реалізувавши одинадцятиметровий, здобули такі необхідні три очки. Це дозволило їм покинути зону вильоту.

У ще одному матчі Уніон розписав безгольову нічию з Байєром і відпустив Баварію у відрив. Відстань від лідера – Борусії Д – тепер становить 5 балів.

Шальке у відчайдушній боротьбі за збереження прописки в еліті вирвав перемогу у Вердера. Одна з найгірших команд Бундесліги пропустила ще до середини першого тайму і приклала максимум зусиль, аби відігратись. Героєм гельзенкірхенців став Сепп ван ден Берг. Томас Райс вгадав з заміною, випустивши нідерландського захисника на останні 10 хвилин. Той виправдав довіру і влучним ударом зрівняв рахунок. Вже у доданий час Дрекслер зумів вирвати надважливу перемогу для господарів. Шальке залишився передостаннім, однак відстань до двох найближчих конкурентів становить тепер лише 1 очко.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ