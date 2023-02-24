Унион Берлин сенсационно победил Аякс, прорвавшись в 1/8 финала Лиги Европы
Аякс неожиданно вылетел из еврокубков, потерпев поражение от берлинского Униона (1:3). Отчет читайте на "Футбол 24".
Аякс по своему статусу и потенциалу значительно мощнее Униона, но результат первой встречи (0:0) заставил задуматься. Немцы на выезде выглядели значительно лучше, даже забив гол (его отменили), поэтому в родных стенах можно было надеяться на сенсацию. Берлинские фаны решили поддержать команду по-особенному, нарисовав шикарные баннеры и подготовив пирошоу.
Рома прошла Зальцбург в основное время – помогли сольные проходы Спинаццолы
Union Berlin fans would never have dared suggest it when they clubbed together to build this stadium, but the Alte Försterei was made for European nights ️ pic.twitter.com/3St7FE8QKZ— Ed McCambridge (@edmccambridge) February 23, 2023
Впрочем, гости из Амстердама тоже не отставали.
Ajax away at Union Berlin tonight pic.twitter.com/U0MUec15hY— ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) February 23, 2023
При такой яркой атмосфере болельщики увидели не менее яркий футбол, вот только вряд ли он понравился нидерландцам. Первый тайм прошел на равных, однако завершился с шокирующим счетом 2:0 в пользу Униона. Берлинцы вышли вперед с пенальти на 20-й минуте (отличился Беккер), а выстрел Юрановича из-за пределов штрафной в дальний угол удвоил их преимущество.
Всего за минуту после перерыва Кудус вернул Аякс в игру, забив с передачи Бергвейна, но уже на 50-й минуте Унион восстановил свое преимущество - это Духи замкнул подачу с углового. 3:1!
Після цього команди розмінялись кількома моментами, не конвертувавши їх у голи. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу берлінців. Уніон виходить в 1/8 фіналу Ліги Європи!
После этого команды разменялись несколькими моментами, не конвертировав их в голы. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу берлинцев. Унион выходит в 1/8 финала Лиги Европы!
МЮ выбил Барселону из Лиги Европы – ангелы и демоны капитана, украинская школа Фреда, Тен Хаг наконец-то собрал пазл