Аякс неожиданно вылетел из еврокубков, потерпев поражение от берлинского Униона (1:3). Отчет читайте на "Футбол 24".

Аякс по своему статусу и потенциалу значительно мощнее Униона, но результат первой встречи (0:0) заставил задуматься. Немцы на выезде выглядели значительно лучше, даже забив гол (его отменили), поэтому в родных стенах можно было надеяться на сенсацию. Берлинские фаны решили поддержать команду по-особенному, нарисовав шикарные баннеры и подготовив пирошоу.

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Union Berlin fans would never have dared suggest it when they clubbed together to build this stadium, but the Alte Försterei was made for European nights ️ pic.twitter.com/3St7FE8QKZ — Ed McCambridge (@edmccambridge) February 23, 2023

Впрочем, гости из Амстердама тоже не отставали.

Ajax away at Union Berlin tonight pic.twitter.com/U0MUec15hY — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) February 23, 2023

При такой яркой атмосфере болельщики увидели не менее яркий футбол, вот только вряд ли он понравился нидерландцам. Первый тайм прошел на равных, однако завершился с шокирующим счетом 2:0 в пользу Униона. Берлинцы вышли вперед с пенальти на 20-й минуте (отличился Беккер), а выстрел Юрановича из-за пределов штрафной в дальний угол удвоил их преимущество.

Всего за минуту после перерыва Кудус вернул Аякс в игру, забив с передачи Бергвейна, но уже на 50-й минуте Унион восстановил свое преимущество - это Духи замкнул подачу с углового. 3:1!

Після цього команди розмінялись кількома моментами, не конвертувавши їх у голи. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу берлінців. Уніон виходить в 1/8 фіналу Ліги Європи!

После этого команды разменялись несколькими моментами, не конвертировав их в голы. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу берлинцев. Унион выходит в 1/8 финала Лиги Европы!

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