Аякс по своему статусу и потенциалу значительно мощнее Униона, но результат первой встречи (0:0) заставил задуматься. Немцы на выезде выглядели значительно лучше, даже забив гол (его отменили), поэтому в родных стенах можно было надеяться на сенсацию. Берлинские фаны решили поддержать команду по-особенному, нарисовав шикарные баннеры и подготовив пирошоу.

Рома прошла Зальцбург в основное время – помогли сольные проходы Спинаццолы

Union Berlin fans would never have dared suggest it when they clubbed together to build this stadium, but the Alte Försterei was made for European nights ️ pic.twitter.com/3St7FE8QKZ