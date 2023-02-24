Аякс несподівано вилетів з єврокубків, зазнавши поразки від берлінського Уніона (1:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Аякс за своїм статусом і потенціалом значно потужніший за Уніон, але результат першої зустрічі (0:0) змусив вболівальників замислитись. Німці на виїзді виглядали значно краще, навіть забивши гол (його скасували), тож у рідних стінах можна було сподіватись на сенсацію. Берлінські фани вирішили підтримати команду по-особливому, намалювавши шикарні банери й підготувавши пірошоу.

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Union Berlin fans would never have dared suggest it when they clubbed together to build this stadium, but the Alte Försterei was made for European nights ️ pic.twitter.com/3St7FE8QKZ — Ed McCambridge (@edmccambridge) February 23, 2023

Втім, гості з Амстердаму теж не відставали.

Ajax away at Union Berlin tonight pic.twitter.com/U0MUec15hY — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) February 23, 2023

За такої яскравої атмосфери вболівальники побачили не менш яскравий футбол, от тільки навряд чи він сподобався нідерландцям. Перший тайм пройшов на рівних, однак завершився з шокуючим рахунком 2:0 на користь Уніона. Берлінці вийшли вперед з пенальті на 20-й хвилині (відзначився Беккер), а постріл Юрановіча з-за меж штрафного в дальній кут подвоїв їхню перевагу.

Всього за хвилину по перерві Кудус повернув Аякс у гру, забивши з передачі Бергвейна, але вже на 50-й хвилині Уніон відновив свою перевагу – це Духі замкнув подачу з кутового. 3:1!

Після цього команди розмінялись кількома моментами, не конвертувавши їх у голи. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу берлінців. Уніон виходить в 1/8 фіналу Ліги Європи!

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