Моуринью подготовил особенную тактику под ответный матч с Зальцбургом – тактику устрашения соперника. Игроки Ромы должны были провоцировать австрийцев, предъявлять претензии по малейшим поводам и вообще агрессивно себя вести. "Особенный" не часто прибегает к такому подходу, только в особых случаях – в дерби с Лацио, в других принципиальных матчах с турнирной точки зрения и так далее. Последний раз Жозе так сильно науськивал свою команду перед встречей с Будё-Глимт в прошлом сезоне Лиги конференций. В той игре игроки римлян вышли на поле как заведённые, и с четвёртой попытки после всех предыдущих унижений разорвали своего соперника в клочья.

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Сегодня игроки "Ромы" начали строго по методичке Моуринью, причём запугать соперника стремились не только такие ментальные лидеры раздевалки как Манчини и Кристанте, но и совсем ещё "зелёный" Залевски. Нужно отдать должное главному арбитру встречи словенцу Славко Винчичу – к пятой минуте он остудил пыл игроков "Ромы" двумя желтыми карточками: Ибаньес был предупреждён за фол, а капитан Пеллегрини – за разговоры. После двух желтых хозяева сосредоточились на старании добыть результат исключительно легитимными способами.

Первый же розыгрыш "Ромой" углового привёл к голевому моменту. Дибала дважды получил возможность отличиться: после первого удара ногой австрийцев выручил Филипп Кён, после добивания головой – спасла перекладина. Символично, что вратарь Зальцбурга начал откровенно тянуть время уже на 20-й минуте встречи.

Кто бы мог подумать, что впоследствии "Рома" сможет дважды за тайм поразить ворота чемпиона Австрии! В нынешнем сезоне команда Моуринью забивала больше одного мяча до перерыва только в двух матчах – с Монцей и Эмполи. Причём в тех встречах большую роль в создании голевых моментов отыграли стандарты, а в матче против Зальцбурга римляне забили оба своих мяча с игры. Как? Это Леонардо Спинаццола внезапно продемонстрировал игру уровня победного для себя и сборной Италии Евро-2020. Лео совершил два сольных прохода по своему левому флангу, и оформил две голевые передачи – на Белотти и Дибалу. Так счёт стал 2:0 и не менялся до финального свистка – после перерыва Рома засушила игру и удержала преимущество.

Н.Ч., специально для Футбол24