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Унион – Бавария – 0:2 – видео голов и обзор матча

17 мая 22:28 15 Читати українською
Унион – Бавария – 0:2 – видео голов и обзор матча
Унион – Бавария – 0:2 – видео голов и обзор матча

Берлинский Унион проиграл Баварии в рамках 26 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

 
Роберт Левандовски 39’
Бенжамен Павар 80’
39’ Роберт Левандовски
80’ Бенжамен Павар

Новичок Бундеслиги долго сдерживал натиск звездных гостей, пока опытный Суботич не "привез" пенальти. Роберт Левандовски уверенно подошел к "точке" и переиграл соотечественника Гикевича.

Бавария одержала тяжелую победу над Унионом и закрепила лидерство – экс-звезда Боруссии Д в роли антигероя

Ничего особенного Бавария не показала и во втором тайме, ожидая своего момента до 80 минуты. Павар не заметил опекунов после подачи Киммиха с углового – гостевые 2:0 в классе.

blog_ava
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Унион Берлин - Бавария Бавария Бавария Германия Видеоновости Унион Берлин Унион Берлин
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