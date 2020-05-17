Унион – Бавария – 0:2 – видео голов и обзор матча

Берлинский Унион проиграл Баварии в рамках 26 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Новичок Бундеслиги долго сдерживал натиск звездных гостей, пока опытный Суботич не "привез" пенальти. Роберт Левандовски уверенно подошел к "точке" и переиграл соотечественника Гикевича.

Бавария одержала тяжелую победу над Унионом и закрепила лидерство – экс-звезда Боруссии Д в роли антигероя

Ничего особенного Бавария не показала и во втором тайме, ожидая своего момента до 80 минуты. Павар не заметил опекунов после подачи Киммиха с углового – гостевые 2:0 в классе.