Уникальный случай на чемпионатах мира – кипер Марокко спел гимн, но на поле не вышел
Катарский Мундиаль продолжает удивлять курьезными инцидентами, которые раньше не видели.
Голкипер марокканцев Ясин Буну перед матчем против Бельгии спел гимн с партнерами, но на поле уже не вышел.
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Представитель Севильи получил травму бедра на предматчевой тренировке, поэтому врачи были вынуждены быстро давать ему обезболивающее, информирует Relevo. Лекарство вызвало чувство слабости, из-за которого 31-летний Буну не рискнул выходить на поле. Запасной вратарь Мунир Мохамеди быстро размялся и на командной фотографии уже был именно он.
Большинство источников предполагают, что это первый случай в истории чемпионатов мира, когда футболист спел гимн, но не смог сыграть.
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