Катарский Мундиаль продолжает удивлять курьезными инцидентами, которые раньше не видели.

Голкипер марокканцев Ясин Буну перед матчем против Бельгии спел гимн с партнерами, но на поле уже не вышел.

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Представитель Севильи получил травму бедра на предматчевой тренировке, поэтому врачи были вынуждены быстро давать ему обезболивающее, информирует Relevo. Лекарство вызвало чувство слабости, из-за которого 31-летний Буну не рискнул выходить на поле. Запасной вратарь Мунир Мохамеди быстро размялся и на командной фотографии уже был именно он.

¿Qué ha pasado?



Foto 1: Bono, portero de la selección de Marruecos, ha saltado a cantar el himno al terreno de juego.



Foto 2: No aparece en la foto foto oficial. pic.twitter.com/JFFXVtN7zF — Relevo (@relevo) November 27, 2022

Большинство источников предполагают, что это первый случай в истории чемпионатов мира, когда футболист спел гимн, но не смог сыграть.

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